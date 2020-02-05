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Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, ocak ayında 159 bin 245 turisti ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesini ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 59 bin 96 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 31 bin 857, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 26 bin 385 yerli ve yabancı turist gezdi.

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