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Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 26.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Mustafa Çetin: - "Şu dönemde siz yaşlılarımızın evde kalması lazım. Belediye olarak biz her zaman yanınızdayız. Bu illetten kurtulunca Allah'ın izniyle yerel hizmetlerimize devam edeceğiz. Devletimiz büyük, Allah'a şükür bugünleri de atlatacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen çağrılara cevap veriyor, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Çetin, destek grubuna gelen çağrılara cevap vererek, günün büyük bölümünde ihtiyaç sahibi ailelerle birebir temasa geçiyor.

Atatürk Mahallesi Ergene Caddesi'ndeki bir evde yaşayan 78 yaşındaki Mustafa Bozbey'i telefonla arayan Çetin, ihtiyaçlarını not aldı.

Çetin, daha sonra not aldığı siparişleri temin ederek, Bozbey'in kapısına kadar götürdü.

Bozbey, Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür ederek, "İstanbul'dan Kapaklı'ya geldim. Allah sizden razı olsun. Allah devletimize zeval etmesin, bu acıları ülkemizden uzak etsin." dedi.

Çetin ise yaşlıların sağlıklarına her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu dönemde siz yaşlılarımızın evde kalması lazım. Alınan tedbirler sizlerin sağlığı için. Belediye olarak biz her zaman yanınızdayız. Bu illetten kurtulunca Allah'ın izniyle yerel hizmetlerimize devam edeceğiz. Devletimiz büyük, Allah'a şükür bugünleri de atlatacağız." diye konuştu.

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