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Kapaklı’da 971 paket kaçak sigara ele geçirildi

23.08.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da gümrük kaçağı ürünlere düzenlenen operasyonda 971 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri S.Y.’nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 971 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, şüpheli S.Y.’nin ev ve iş yerinde de arama yaptı.

Aramalarda 10 bin adet dolum sigara, 27 adet elektronik sigara, 60 paket dolum ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli S.Y hakkında adli işlem yapıldı.

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