Kapaklı’da fuhuş operasyonu

Olay, 4 Ekim Çarşamba günü Bahçelievler Mahallesi Ebru Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı iddiası ile bahse konu olan adrese düzenlenen operasyonda iş yerinde görülen 28 yaşındaki A.K. ve iş yeri sahibi olduğunu beyan eden 41 yaşındaki A.D. yakalandı.

4 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Emniyet ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada 1 adet seansların yazıldığı not defteri, 4 adet doğum kontrol hapı 4 bin 800 TL ele geçirilirken zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 4 kişi de yapılan işlemlerin ardından karakola götürüldü.

