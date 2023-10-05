YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kapaklı’da fuhuş operasyonu

Kapaklı’da fuhuş operasyonu

05.10.2023 15:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Kapaklı İlçesi’nde fuhuşa teşvik aracılık etme veya zorlama suçları ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Kapaklı’da fuhuş operasyonu

Olay, 4 Ekim Çarşamba günü Bahçelievler Mahallesi Ebru Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı iddiası ile bahse konu olan adrese düzenlenen operasyonda iş yerinde görülen 28 yaşındaki A.K. ve iş yeri sahibi olduğunu beyan eden 41 yaşındaki A.D. yakalandı.

4 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Emniyet ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada 1 adet seansların yazıldığı not defteri, 4 adet doğum kontrol hapı 4 bin 800 TL ele geçirilirken zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 4 kişi de yapılan işlemlerin ardından karakola götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla Eylül ayında 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiMuğla Eylül ayında 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
Ayvacık’taki ‘Troya’ tünelinde AFAD tatbikatı sırasında kazaAyvacık’taki ‘Troya’ tünelinde AFAD tatbikatı sırasında kaza
Gaziantep’in ikinci büyük festivali başlıyorGaziantep’in ikinci büyük festivali başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:18
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Köroğlu eczanesi
Cerkezkoy
Meydan eczanesi
Ergene
Can eczanesi
Kapakli
Pelin eczanesi
Suleymanpasa
Doğuş eczanesi
Corlu
Yeltekin eczanesi
Hayrabolu
Saray eczanesi
Saray
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.