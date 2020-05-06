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Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımı tamamlanan kapalı otoparkta inceleme gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımı tamamlanan kapalı otoparkta inceleme gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, otoparkın Ramazan Bayramı sonuna kadar ücretsiz olacağını söyledi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımı tamamlanan toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip 500 iki araç kapasiteli kapalı otoparka inceleme gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş tarafından işletilecek olan otoparkta, 26 araçlık engelli parkı ve 12 araçlık elektrikli araç şarj ünitesi de bulunacak. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Hizmete alacağımız otoparkımız, Ramazan Bayramı sonuna kadar vatandaşlarımızın kullanımı için ücretsiz olacak” dedi.
İncelemede Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve diğer teknik çalışanlar hazır bulundu. Bölgede otopark sıkıntısının bu projeyle önemli ölçüde giderileceğini dile getiren Başkan Büyükakın, plaka tanıma sitemi ile hizmet verecek otoparkın kapasitesinin 502 olduğunu söyleyerek, “Vatandaşlarımızın bu noktada beklentilerine de cevap vermiş olacağız” diye konuştu.
Bölgenin ihtiyacı olan otoparka kavuşmasının önemine de değinen Başkan Büyükakın, “Bu otoparka aynı zamanda esnafımızın da ihtiyacı vardı. Hemen yan tarafımızda bir metro istasyonumuz yapılıyor. Metro istasyonumuzun yanında da bir otopark gerekiyordu. O manada burası çok büyük bir hizmet olacak. Otoparkımızın alt katını da pazar yeri olarak kullanacağız. Gebze belediyemizle gerekli çalışmaları yaptık. Gebze Belediye başkanımız buranın pazar yeri olarak kullanılması ile ilgili çalışmayı en kısa zamanda tamamlayacak. İnşallah o da yakın zamanda pazar yeri olarak açılacak” şeklinde konuştu.
Gebze’nin trafik dolaşımı çalışmaları için bir değerlendirmede yapan Büyükakın, “Gebze bölgemizdeki trafiği bir bütün olarak çalışıyoruz. Gebze’nin girişinden çıkışına kadar bölgenin tamamında bir trafik dolaşımına çalışıyoruz. Anibal Kavşağı, Tatlıkuyu Köprüsü’nün olduğu bölge ile İbrahimağa Caddesi olmak üzere Eskihisar Kavşağı’na kadar olan bölgenin tamamını masaya yatırdık” ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “502 araç kapasiteli otoparkı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi ulaşım master planının bir parçası olarak görüyoruz. Ayrıca Gebze’nin kimliği olarak özdeşleşmiş Cuma pazarı kavramını burada yeniden hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

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