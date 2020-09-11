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Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından proje çalışmaları ve ihale süreci tamamlanan Kapanönü Çarşısı ile Ayakkabıcılar Çarşısı yenileme projeleriyle ilgili çarşı esnafıyla bilgilendirme toplantısında bir araya gelen Başkan Hürriyet, “Biz hazırız.

İzmit Belediyesi tarafından proje çalışmaları ve ihale süreci tamamlanan Kapanönü Çarşısı ile Ayakkabıcılar Çarşısı yenileme projeleriyle ilgili çarşı esnafıyla bilgilendirme toplantısında bir araya gelen Başkan Hürriyet, “Biz hazırız. Ne zaman isterseniz çalışmaya başlarız” dedi .
İzmit Belediyesi tarafından proje çalışmaları ve ihale süreci tamamlanan Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı ile ilgili olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir kez daha çarşı esnafıyla bir araya geldi. Proje sürecini esnafla birlikte yürüterek, ilk günden itibaren esnafın fikirlerini de alan Başkan Hürriyet, çalışmaların son haliyle ilgili çarşı esnafına bilgi verdi. Şu an her şeyin hazır olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Siz ne zaman isterseniz o zaman çalışmaya başlarız” diyerek, birlikte yönetim modelindeki kararlılığını bir kez daha vurguladı.
Kapanönü Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Başkan Hürriyet’e, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları ve ilgili daire müdürleri eşlik etti. Programda Kapanönü Çarşısı yenileme ihalesini kazanan İnşaat firmasının temsilcileri de yer aldı. Ayakkabıcılar Çarşısı ziyaretinde ise yenileme ihalesini kazanan İnşaat firmasının temsilcileri hazır bulundu. Böylelikle çarşı esnafı merak ettiği soruları ihaleyi kazanan firma temsilcilerine sorarak bilgi sahibi oldu.
Önce Kapanönü ardından Ayakkabıcılar Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Başkan Hürriyet, “Öncelikle yine bir aradayız. Burası uzun zamandır yenilenmesini düşündüğümüz bir noktaydı. Sizlerle birçok kez istişareler ettik. Mimarlarımız buranın üzerine çalıştılar. Belirlenen proje çerçevesinde ihale sürecini başlattık. Ve ihale sürecimiz de tamamlandı. Şimdi siz ne zaman isterseniz bir burada çalışmaya başlayabiliriz” dedi.
İzmit Belediyesi tarafından yapılacak tadilat yenileme çalışmaları kapsamında Kapanönü Çarşısı’nın çehresi değişecek. Çatı yenilenmesi, ışıklandırma sistemleriyle birlikte çarşıya büyük canlılık gelecek. Ayrıca ihaleyi kazanan müteahhit firma ile esnaf ortak bir şekilde hareket edecek. Çalışma boyunca alınacak tedbirlerle, esnafın iş yapması engellenmeyecek ve özellikle işlerin yoğun olduğu gün saatlerinde çalışma yapılmayacak. Başkan Hürriyet de çalışmaların akşam ağırlıklı gerçekleşeceğini ve işin süresinin 90 gün olduğunu belirtti. Kapanönü’nde olduğu gibi ihaleyi kazanan müteahhit firmanın çalışmalarının 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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