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Kapasite denetimi yapılan minibüsler boş geldi, maske takmayanlar yüzlerini gizledi

EDİRNE HABERLERİ  | 08.06.2020 19:38 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, toplu taşıma yapan minibüs ve taksilerde maske ile kapasite kontrolü yaptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, toplu taşıma yapan minibüs ve taksilerde maske ile kapasite kontrolü yaptı. Kontrollerde maskesiz olarak toplu taşıma araçlarına binen kişilere ceza kesilirken, uygulama noktalarına gelen minibüslerin genelde boş olması dikkat çekti.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında bir dizi denetimde bulundu. İlgili genelge kapsamında yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve ticari taksilerde kontroller yapan ekipler, araçların kapasitesinin üzerinde yolcu alınıp alınmadığı ve sürücü ve yolcuların maske takıp takmadıklarını denetledi.
Sürücülerin belge kontrollerini yapan ekipler, aynı zamanda araçların içlerine de girerek yolcuları tek tek denetlerken, bu sırada bazı yolcuların maske takmadıklarını tespit etti.
Araçlara maskesiz binen yolcular polislerden durumu yüzlerini üstlerindeki kıyafetleri ile gizlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. B.K. ve Ç.A. ismindeki iki yolcuya maskesiz araca binmekten 325, kimlik beyan etmemekten de 398’er lira ceza kesildi.
Korona virüs süreci boyunca yolcu alamadıkları için işlerinin kötü gittiğini belirten bir minibüsçü, "Yüzde 50 kapasite uygulaması varken yolcu olmuyordu. Uygulama kalktı artar sandık ama o kadar olmadı. Bütün gün şehri geziyoruz, hatta aldığım kişi sayısı 2, arkadaşların da durumu böyle. Ancak yakıt parasına gidiyor kazandıklarımız" dedi.
Yapılan uygulamalar sırasında 4 kişiye maskesiz olarak araçlarda bulunmaktan, 6 sürücüye de araç kullanırken telefonla görüşmekten toplam 3 bin 296 lira para cezası kesildi.

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