Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

ORHAN KUZU - Yıllarca Avrupa Kupaları ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettikten sonra ekonomik sebeplerle kapanan Kardemir Karabükspor, takımlarını terk etmeyen bazı oyuncular ve yöneticiler sayesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü adı altında adeta küllerinden doğdu.

İlk kez 1998'de kurulan ve merdivenleri hızlı bir şekilde tırmanarak Süper Lig'e yükselen, bu ligde hep ilk 3 takım arasına girmeyi başararak Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, 2018-2019 sezonu sonunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapatıldı.

Kardemir Karabükspor'un kadrosunda bulunan ve birçoğu da milli takım oyuncusu olan sporculardan bazıları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerle anlaşarak gitti.

Teknik heyetini de kaybeden Karabükspor'un kadrosundaki 5 oyuncu, yuvayı terk etmedi ve takımın ilk kurucularından olan Erdoğan Gökçe'den yardım istedi.

Aynı zamanda takımın oyuncularından olan iş adamı Ziya Yalçın'ın ekonomik yardımlarının da sayesinde küllerinden doğan takım, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü adıyla, Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig A Grubu'nda mücadele etmeye başladı.