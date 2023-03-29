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Kapı açma cinayetinde babasını öldüren zanlı tutuklandı

29.03.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde babasını kalbinden bıçaklayan 17 yaşındaki C.C.D.’nin kapıyı açmasını istediği kardeşine hakaret edince babasının tepkisi sonrası olayın meydana geldiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam iftar saatinde Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi üzerinde bir apartmanda yaşandı. İddialara göre 17 yaşındaki C.C.D., evinin önüne geldiğinde 15 yaşındaki kardeşi Muhammet D.’den kapıyı açmasını istedi. C.C.D. kardeşine "Açsana kapıyı gerizekalı" demesi üzerine babası Ahmet Demirci (43) araya girerek C.C.D.’ye "Sen kime gerizekalı diyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.C.D. eline aldığı bıçağı babası Ahmet Demirci’nin önce kalbine sonra da kasığına sapladı.

Ağır yaralanan baba Ahmet Demirci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.C.D. ise olay sonrası cinayet silahı olarak kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Adliyesi’ne sevk edilen C.C.D., üst soyu öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
C.C.D.’nin yaşının 18’den küçük olması sebebiyle Samsun’daki cezaevine gönderileceği öğrenildi. Anne Kadriye Demirci ise oğlunun adliyede olduğu sırada bina önüne gelerek eşi ve oğlu için gözyaşı döktü. Kadriye Demirci’yi yakınları teselli etti.

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