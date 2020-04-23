Kapı kapı dolaşarak 140 çocuğa sanat malzemesi dağıttılar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyetini sürdüren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı nedeniyle evlerinde çocukları ziyaret ederek sanat malzemesi dağıttı.

Tatvan’ın çeşitli mahallelerinde kapı kapı dolaşan Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, içinde sanat malzemeleri bulunan hediye paketlerini 140 çocuğa ulaştırdı. Hancı, korona virüs pandemisi nedeniyle kapalı olan okullarda kutlama yapamayan çocuklara hem sanat eğitimi hem de hobi malzemesi vererek, evde sıkılmamalarını amaçladıklarını söyledi. Şazime Hancı, bu yıl 140 öğrenciye sanat atölyesi bünyesinde hobi malzemesi dağıttıklarını belirterek, “100’ncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bitlis Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde, Tatvan Asar-ı Sanat Atölyesi kapsamında ücretsiz eğitimini verdiğimiz sanat derslerinin hobi malzemelerini ücretsiz çocuklara dağıtacağız. Hedefimizde 140 ev var. Çocuğu olan 140 eve biz bugün malzemelerimizi dağıtarak, çocuklara çifte bayram yaşatmayı hedefliyoruz. Özellikle okullarından uzak kalan, dışarıdan mahrum olan çocuklarımızın evde hobi malzemeleriyle hem zaman geçirmeleri hem de kendilerine bir sanat dalı edinmeleri amaçlı malzemeleri dağıtmayı düşündük. Sanat atölyemiz bünyesinde daha önceden online eğitimlerimizi ücretsiz bir şekilde vermeye başlamıştık. Maddi imkanı olmayan evlere malzemeleri dağıtarak çocukları mutlu etmeyi istiyoruz. Çok yoğun ve yorucu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Bütün bireylerin bu konuda üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Bizde dernek olarak böyle bir kampanya başlattık ve özellikle çocuklarımızı sevindirmek amaçlı 23 Nisan’ı seçtik. Bu bayramı çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Evde kalın, sağlıklı kalın. Sanat sizinle, sanat evinizde” ifadelerini kullandı.

