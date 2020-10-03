Kapı, kapı dolaştı yardım eli uzattı

Eski Diyarbakır milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu kapı kapı dolaştı, gıda, giyim, kırtasiye, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı.

Anavatan Partisi 20 ve 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, Diyarbakır’da kapı kapı dolaştı yardıma muhtaç ailelere maske, dezenfektan, gıda ve giyim öğrencilere ise kırtasiye malzemeleri dağıttı. Yardıma muhtaç aile nerede var ise kendisinin de orada olduğunu söyleyen Seydaoğlu, din, ırk fark etmeksizin desteklerinin süreceğini dile getirdi. Seydaoğlu, “Biz ırk ve din ayrımı yapmadan yardıma muhtaç olan tüm insanlığın yanındayız. Nerede bir fakir var ise orada olamaya devam edeceğiz, kardeşliğimiz bozulmasın bozmaya çalışanlara da izin vermeyelim. Diyarbakır’da çalmadık kapı bırakmayacağız mazlumun ve yoksulun yanında olmaya devam edeceğiz. Korona virüsten dolayı büyük bir risk altındayız, herkes sosyal mesafesine dikkat etsin taziye ve düğünlere asla katılım gerçekleştirmeyelim. Zor günleri atlatacağız yeter ki sizde tedbirlere uyun” dedi.



