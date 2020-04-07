Kapı kapı dolaştılar ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira yardım parası dağıttılar

Van’da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilmeye başlanan bin TL’lik ödemeler, oluşturulan ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL’lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL’lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağını açıklamıştı. Sosyal mesafenin de korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Van Valiliği himayelerinde polis, jandarma, korucu, bekçi ve memurlar olmak üzere il ve ilçe genelinde hızlı dağıtım yapılması için ekip kuruldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Van’da belirlenen 82 bin 233 ihtiyaç sahibi aileye, oluşturulan ekipler tarafından PTT şubesinden alınan paralar evlerine götürülerek teslim ediliyor.

