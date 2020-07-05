YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

BURSA HABERLERİ  | 05.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde artık kapı, duvar, randevu, bürokrasi, hatta artık belediye binası bile yok.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde artık kapı, duvar, randevu, bürokrasi, hatta artık belediye binası bile yok. Makam odasını ilçenin merkezî noktasındaki Adnan Menderes Meydanı’na taşıyan Başkan Mehmet Kanar, belediyeden önce vatandaşları ağırlıyor ve görüşüyor.
100 yılı geride bırakan belediye tarihinde ihaleleri canlı yayımlayarak ilke imza atan, makam odası ve tüm birimlerde açık kapı uygulamasını başlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, makam odasını Adnan Menderes Meydanı’na taşıyarak ulaşılabilir başkan ve şeffaf belediyecilik anlayışını da başka bir boyuta taşıdı. Bir yıllık görev süresi zarfında ilçenin çok uzun yıllardır bekleyen içme suyu, alt yapı, ulaşım, spor ve kültür merkezi, tarıma yönelik tarihi projelerin startını veren Mehmet Kanar, özellikle sosyal belediyecilik ve şeffaf yönetim anlayışının en iyi örneklerini uygulayan belediyelerin başında geliyor. Başkanı ilçenin merkezî mevkiindeki Adnan Menderes Meydanında makam masasında çalışırken gören vatandaşlar ise duygularını ‘şaşkınız, şaka gibi ve helal olsun’ gibi kelimelerle ifade ediyor.
İlçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşlar için, market ve aş evi uygulaması başlatan Başkan Mehmet Kanar, sadece önümüzdeki haftalarda ihtiyaç sahiplerine 15 ton erzak ve binlerce hijyen malzemesi dağıtılacağını duyurdu. Yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların için ‘Biz geldik. Belediye Evinizde’ uygulaması başlatarak onları düzenli olarak evlerinde ziyaret eden belediye ekipler, pazar alışverişlerinde vatandaşlara yardımcı olup, onları evlerine bırakıyor.
Yoğun ilgi sebebiyle her vatandaşın talebini karşılıksız bırakmak istemeyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşları geri çevirmemek için toplantılarını ileri saatlere kaydırdı. Belediyeden çıkış saati en erken 21.00’lere ulaşan Başkan Mehmet Kanar, daha fazla kişiye zaman ayırmak için makam odasını meydana taşıdı. Vatandaşları burada ağırlayan, sohbet eden ve yardımcı olan Başkan Kanar, günlük işlerini aynı anda sürdürüyor.
Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin en güvenilir kamu kurumlarının başında geldiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Kanar, gösterilen yoğun ilgi, sevgi ve güvenden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bursa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.