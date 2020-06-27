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Kapıda bekleyen velilere su, çay ve meşrubat ikramı yapıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi, YKS sınavına girecek olan öğrenci velilerine çay, su ve meşrubat ikramı yaptı.Denizli’de geçtiğimiz hafta düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı ve bu hafta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YKS) ter dökecek olan öğrenci velilerine, Merkezefendi Belediyesi ikramlarda bulundu.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, YKS sınavına girecek olan öğrenci velilerine çay, su ve meşrubat ikramı yaptı.
Denizli’de geçtiğimiz hafta düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı ve bu hafta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YKS) ter dökecek olan öğrenci velilerine, Merkezefendi Belediyesi ikramlarda bulundu. İlçe sınırlarında yer lalan 1. Oturumun gerçekleşeceği 33 okul önüne belediye ekipleri erken saatlerde giderek yerlerini aldı. Öğrencilerini sınava gireceği okula getiren ve çıkışlarına kadar bekleyecek olan velilere hem kurulan stantlar aracılığı ile hem de seyyar olarak çay, su ve meşrubat ikramı yapıldı. 2. Oturumun yapılacağı 31 okulda ise uygulamanın devam edeceği öğrenildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere başarılar diledi. Başkan Doğan, “Öğrencilerimiz, üniversiteli olmak, hayallerine ulaşmak için büyük bir heyecanla sınava girdiler. Bizler de geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekleyen velilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk. Belki de evlatlarından daha heyecanlı olan velilerimizin yanında olduk, onların bu heyecanına ortak olduk. Bu zorlu süreçte emek harcayan, alın teri döken, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyor, evlatlarına destek olan aileleri kutluyorum” dedi.

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