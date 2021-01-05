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Kapıdağ Mor Soğanı yurt dışına ihraç edilecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.01.2021 17:57 | Son Güncelleme

Coğrafi işaretli Kapıdağ Mor Soğanının ihracatı katma değeri yükseltecek.

Kapıdağ Mor Soğanı yurt dışına ihraç edilecek

Coğrafi işaretli Kapıdağ Mor Soğanının ihracatı katma değeri yükseltecek. Erdek’te "Kapıdağ Mor Soğanı İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi Yatırım Fizibilitesi" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Erdek’te faaliyet gösteren Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından sunulan ve başarılı bulunan “Coğrafi İşareti Alınan Kapıdağ Mor Soğanı Yurt Dışı Pazarlara Açılıyor” başlıklı proje kapsamında hazırlanan "Kapıdağ Mor Soğanı İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi Yatırım Fizibilitesi" değerlendirme toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.
Fizibilite çalışması kapsamında gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda planlanan işleme, paketleme ve depolama tesisinin yatırıma dönüşmesi neticesinde coğrafi işareti alınan ürünün işlenmesi ve paketlenmesinin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca ürünün yurt dışı pazarlarda değerlendirilmesi ile ihracat geliri sağlanırken, coğrafi işareti alınan ve kadın üreticiler tarafından üretilen Kapıdağ Mor Soğanının bölge ekonomisi için katma değerinin artması bekleniyor.

Kapıdağ Mor Soğanı yurt dışına ihraç edilecek

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