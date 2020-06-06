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Kapıdağ’daki yaşam alanları kirleniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’de dağ ve doğa yürüyüşü turizminin merkezi Kapıdağ’ına çıkan ziyaretçilerin bir kısmı ardında çöp yığınları bırakıyor.

Kapıdağ’daki yaşam alanları kirleniyor

Balıkesir’de dağ ve doğa yürüyüşü turizminin merkezi Kapıdağ’ına çıkan ziyaretçilerin bir kısmı ardında çöp yığınları bırakıyor. Güney Marmara Bölgesinin incisi Kapıdağı, günü birlik ziyaretçilerin geride bıraktıkları atıklarından dolayı çöplüğe dönüşmesi doğaseverleri isyan ettiriyor.
Kapıdağ Yarımadası’na yaşatılan bu çöp rezaleti kendini bilmez insanlar tarafından doğayı bitirmek adına yapılmış bir ihanet olarak niteleyen doğaseverler, “Kapıdağ Yarımadası Erdek turizmine kazandırılmaya çalışılırken, diğer yandan sorumsuz vatandaşlar tarafından çöp ve molozlar doğaya gelişigüzel atılıyor. Kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmeyen bu çöp ve moloz yığınları içimizi acıtıyor” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.
Devletin doğada geç çözüldüğü için poşeti ücretlendirildiğini hatırlatan doğaseverler, sorumsuz bir kısım vatandaşın yaşattığı çevre felaketinin önüne geçilebilmesi için de gerekli adımların atılmasını talep etti.

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