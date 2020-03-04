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Kapıkayafest 2020 hazırlıkları başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi, bu yıl 4.sü gerçekleştirilecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin hazırlıklarına şimdiden başladı.İlki 2017 yılında yapılan ve 2019 yılında Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk festivali olmasıyla dikkat ve takdir toplayan festivalin bu yıl her açıdan çok daha farklı ve renkli geçmesi bekleniyor.

Bafra Belediyesi, bu yıl 4.sü gerçekleştirilecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin hazırlıklarına şimdiden başladı.
İlki 2017 yılında yapılan ve 2019 yılında Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk festivali olmasıyla dikkat ve takdir toplayan festivalin bu yıl her açıdan çok daha farklı ve renkli geçmesi bekleniyor. Bunun için başta Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç olmak üzere ilgili tüm personel yoğun mesai harcıyor. "Doğayı Yaşat, Sporu Yaşa" sloganıyla 22-26 Temmuz tarihleri arasında 4.sü hayata geçecek festivalin diğerlerine nazaran katılım ve ziyaretçi sayısını artıracak uygulamaların yanında alternatif etkinlikler üzerinde şimdiden çalışmalar başlatıldı.

Bafra lezzetleri de Kapıkayafest 2020’de
Kapıkayafest 2020’de Bafra pidesi, Bafra kaymaklı lokumu, Bafra nokulu, Bafra dondurması gibi ilçeye özgü lezzetlerde katılımcıların damak tadına sunulacak. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak, “Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali bizim oldukça önemsediğimiz ve Baframızın tanıtımında vitrin olarak değerlendirdiğimiz bir projedir. Kapıkaya, Outdoor Extreme Festivali Profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra spora ilgi duyan bireylerin, doğal bir ortamda çadırlarında konakladıkları ve extrem sportif aktiviteleri gözlemleyerek deneme fırsatı bulabilecekleri festivalimizin 2020 yılı içerisinde çok daha renkli geçmesi için her detayı düşünüyoruz. 2019 yılı içerisinde 3.sünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizle ilgili oldukça güzel geri dönüşler aldık. 22-26 Temmuz tarihleri arasında 4.sü hayata geçecek festivalimizle ilgili hazırlıklarımızı yaklaşık 5 ay öncesinden başlattık. Kapıkayafest 2020 çok daha heyecanlı, çok daha renkli olacak” dedi.

Festivalin destekçisi ve takipçisi oldukça fazla
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Kaymakamlığı tarafından da desteklenen Kapıkayafest, içeriğinde yer alan spor branşlarının ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör sporcuları, yurt içi ve yurt dışından farklı yaşlarda ekstrem sporlara ilgi duyan geniş bir kitleye hitap ediyor. İçerikte yer alan spor branşlarını destekleyen yurt içi ve yurt dışı kulüp ve dernekler, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak doğa ile baş başa tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler takip ediyor.

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