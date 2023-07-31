Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı

Kapıkayafest, yamaç paraşütü, su oyunları, deniz sporları, yelken, bisiklet yarışları, karavan ve motor tutkunlarını son gününde de ağırladı.

Bafra'da geleneksel hale gelen, 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'ne, 400 yamaç paraşütçüsü katıldı.

Festival alanına gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, festival alnında 20 sağlık görevlisinin görev yaptığını bildirdi.

Festivalin huzur ortamında geçtiğini ve kentin tanıtımında büyük rol oynadığını dile getiren Birinci, "İki gün kötü hava şartlarından dolayı paraşütçüler uçuş yapamamış. Şu an gökyüzünde birçok pilot arkadaş var, gelip bu görsel şölene şahit olmak istedim. Kuş Cenneti gibi sıra dışı bir yer var, bunları turizme dahil etmek lazım. Buradaki siyasi arkadaşlar, bu duruma gayret gösteriyorlar, onlara da teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Kapıkayafest'in, Türkiye'nin en önemli festivallerinden biri olduğunu belirtti.

İlçeye, çeşitli spor branşlarından profesyonel sporcuların geldiğini söyleyen Kılıç, "Hiçbir sıkıntı yaşamadan organizemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimize tekrar gelen sporcularımızı duymak, bizleri çok mutlu etti. Amacımız, Bafra'yı tarihi ve kültürü ile Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Festivale, 50 bin kişinin üzerinde bir katılım sağlandı." dedi.

İstanbul'dan gelen tandem pilotu Hakan Akman da şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Samsunlu olarak katkı sağlamak adına geldik. Uçuş öncesi hazırlıklarımızı tamamladık, Kapıkaya manzaramıza doğru havalanacağız. Umarım herkes buraya gelme fırsatı yakalayabilir."

Kapıkayafest'i gezen Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'ye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Bafra Belediye Başkanı Kılıç eşlik etti.

