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  4. Kapıkule'de bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule'de bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi

08.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule'de bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasına giriş esnasında şüpheli Y.T'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada 11 paket halinde 4 kilo 640 gram esrar ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 öğütücü ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T. ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Kapıkule sınır kapısı

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