Kapıkule'de bir tırda kaçak içki ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine bir tırda yapılan aramada 36 şişe kaçak içki, reçetesiz ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasında şüpheliler M.S. ve R.K'nin bulunduğu tırda arama yaptı.

Aramada 36 şişe kaçak içki, reçetesiz ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

