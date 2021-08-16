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  4. Kapıkule'de otomobile gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule'de otomobile gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi

16.08.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule'de otomobile gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren otomobilde 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giren D.E.Y'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin bazı bölümlerine gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar bulundu.

Sürücü D.E.Y. gözaltına alındı.

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