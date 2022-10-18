Kapıkule'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır sürücüsünün üst aramasında 39,9 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasına giriş sırasında şüpheli E.İ'nin kullandığı tırı durdurdu.

Zanlı E.İ'nin üst aramasında 5 parça halinde 39,9 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.



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