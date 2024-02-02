YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı

Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı

AA AA
02.02.2024 07:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, x-ray taramasında görevli bazı memurların yurda gümrük kaçağı ürünlerin sokulmasına aracılık ettikleri iddiası üzerine çalışma başlattı.

X- ray taraması sonrası yurda girişine izin verilen tır, diğer görevlilerce geri çevrilerek yeniden arandı.

Araçta 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 2 tır şoförü, 4 gümrük memuru ve 1 gümrük işletmesi çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu’ndan su indirimi ve yatay mimari müjdesiEskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu’ndan su indirimi ve yatay mimari müjdesi
Diyarbakır’da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybettiDiyarbakır’da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçakçılara geçit yokJandarmadan kaçakçılara geçit yok
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık elektronik sigara operasyon

Edirne Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:32
İkindi
16:11
Akşam
18:36
Yatsı
19:59

Edirne Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Beyhan eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Süloglu eczanesi
Suloglu
Manga eczanesi
Uzunkopru
Trakya eczanesi
Merkez
Saglam eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Enez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.