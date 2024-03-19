YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca valizlerle eşya çalıp taşıdı

Kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca valizlerle eşya çalıp taşıdı

İHA İHA
19.03.2024 13:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çalıp, valizlerle taşıdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmet H.T.T. (45) kapısını kırdığı eve girerek 3 gün boyunca 100 bin liralık mutfak eşyası, giyim eşyası ve elektronik malzeme çaldı. Çaldığı eşyaları 3 gün boyunca valizle taşıyan Ahmet H.T.T., kayıplara karıştı. Ev sahibi 3 gün sonra evine geldiğinde kapısının kırık ve eşyalarının çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan kaydı bulunan Ahmet H.T.T.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet H.T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldüKocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Tekirdağ kent arşivi dijital ortama aktarılıyorTekirdağ kent arşivi dijital ortama aktarılıyor
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandıAnkara'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
12:47
İkindi
16:11
Akşam
18:52
Yatsı
20:12

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Yaşam eczanesi
Ayvacik
Beşyol eczanesi
Bafra
Dilmaç eczanesi
Ilkadim
Kocaman eczanesi
Terme
Can eczanesi
Ondokuzmayis
Salipazari eczanesi
Salipazari
Meskenler eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.