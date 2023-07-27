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Kapıyı açmayan kayınvalidesini ölü buldu

27.07.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde damadının ulaşamadığı kayınvalide evinde ölü bulundu.

Kapıyı açmayan kayınvalidesini ölü buldu

Olay, ilçeye bağlı merkez Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Kayınvalidesinden bir süre haber alamayan bir kişi, evin kapısını çalmasına rağmen açılmaması üzerine şüphelenerek 112’ye ihbarda bulundu. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evin koridorunda hareketsiz yatan kadına yapılan ilk müdahalede 72 yaşındaki Ayşe Demirbilek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Demirbilek’in cesedi cenaze arabasına alınarak morga kaldırıldı. Acı olayı duyan Demirbilek’in yakınları üzüntüye boğuldu.

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