Kapiz: "Aylık 70 Bin lira gelir, 180 Bin lira giderimiz var"

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve yönetim kurulu, Muğla merkez basını ile bir araya geldi.

Bakanlıkla yaptığı görüşmeleri aktaran Başkan Kapiz, "Gelirlerimiz geçen yıla göre 500 Bin lira azaldı. Bizim 70 Bin lira aylık gelirimiz, 180 Bin lira da aylık giderimiz var. Her ay 110 Bin lira bulmamız gerekiyor. Toplam borcumuz ise 3,5 milyon lira" diye konuştu.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, "Spor Bakanımıza Ankara’da Muğlaspor ile ilgili tüm sıkıntılarımızı ilettik. Ben söz aldığımda Ortaköy’deki araziyi söyledim. Gençlik Spor Bakanlığı’na geçtiğini dile getirdim. Daha önceden kendisine Marmaris’te sunduğumuz Ortaköy ile ilgili projeyi anlattım. ’Burayı bize yılda bir kaç ay kullandırabilirseniz Muğlaspor olarak yararlanabiliriz. Ortaköy bir kamp merkezi olabilir. Ben tüm hamallığını yapmaya hazırım’ dedim. Bakanımız bize Muğla’da bu konuyu masaya yatıralım dediler" dedi.

Kapiz, "İkinci olarak Muğla Aatatürk Stadında gece maçı yapamadığımızı söyledim. Jeneratör konusunda destek istedik. Ayrıca stadın bakımı ile ilgili destek istedim. Akyol’daki tesisimizin üstüne 2 kat daha çıkabiliyoruz. Bu projelerimiz şuan federasyonda. Alt yapıda oynayan çocuklarımız için barınma problem oluyor. Bu nedenle odalarını elden geçirerek iki kat daha çıkmamız gerekiyor. Biz bu konularda Muğlaspor olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sayın valimizle görüşmemizin ardından soyunma odaları ile ilgili çalışma başlatıldı. İki konteyner hazırlandı" diye konuştu.