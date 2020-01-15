Kapkaç şüphelisi güvenlik kamerasında

Gaziantep’te 2 farklı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarınca tespit edildikten sonra yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Vatan ve Beydilli Mahallelerinde meydana gelen 2 farklı kapkaç olayının şüphelisi yakalandı. Şüpheli şahsın kapkaç olayları öncesi, mağdurları takip etme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden kimlik tespiti yapılan şahıs kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.

