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  4. Kapkaç şüphelisi polise yakalandı

Kapkaç şüphelisi polise yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün arayla gerçekleştirilen 3 kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Gaziantep’te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün arayla gerçekleştirilen 3 kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde kapkaç olaylarını gerçekleştiren şahsın kimliği belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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