YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kaplan ailesinden Elbeyli’ye büyük vefa örneği

Kaplan ailesinden Elbeyli’ye büyük vefa örneği

KİLİS HABERLERİ  | 07.05.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kaplan ailesi tarafından 200 adet alışveriş çeki yardımında bulunduğunu söyledi.Başkan Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile ailesine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde yaşadığımız bu zor zamanlarda 200 adet alışveriş çeki yardımı yapan İlçemizin hayırsever işadamları Kaplan Kardeşler Grubuna ve destek veren Salahattin Kaplan’a, kaplan ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaplan ailesinden Elbeyli’ye büyük vefa örneği

Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kaplan ailesi tarafından 200 adet alışveriş çeki yardımında bulunduğunu söyledi.
Başkan Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile ailesine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde yaşadığımız bu zor zamanlarda 200 adet alışveriş çeki yardımı yapan İlçemizin hayırsever işadamları Kaplan Kardeşler Grubuna ve destek veren Salahattin Kaplan’a, kaplan ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Kilis Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:33
İkindi
16:20
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Canözer Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.