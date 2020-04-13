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Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

ÇORUM HABERLERİ  | 13.04.2020 19:08 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı.Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs birçok ülkede insanların sokağa çıkmasına yasak veya kısıtlama getirdi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs birçok ülkede insanların sokağa çıkmasına yasak veya kısıtlama getirdi. Osmancık’ta insan hareketliliğinin aksine ilkbahar ile birlikte doğada hayvan hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, karınca, arı gibi böcek türlerinin beslenme mesaisi başladı. Eylül, Ekim aylarında kış uykusuna yattığı bilinen kara kaplumbağaları da kış uykusundan uyandı.
Osmancık’ta daha çok bağ ve bahçelerde görmeye alışkın olduğumuz kaplumbağalar da ilçede insan hareketliliğinin azalmasıyla birlikte parklarda ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda otları yiyerek güneşin keyfini çıkardı.

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