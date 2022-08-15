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Kaplumbağaların suyla buluştuğu Adana'daki kumsalda yavru çıkışları sürüyor

15.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda görevli uzman biyolog Mehmet Tural: - "Haziran ayı biraz yağmurlu geçtiği için ilk yuvalardan çıkış başarısında düşüş vardı ancak şu an ciddi bir çıkış başarısı var"

EREN BOZKURT - Adana'nın Karataş ilçesinde, yeşil deniz kaplumbağası ve carretta caretta yuvalarına ev sahipliği yapan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, mavi sularla buluşuyor.

Doğu Akdeniz ile Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan'daki 22 kilometrelik kumsalda, 400'e yakın kaplumbağa yuvası bulunuyor.

Kumun altındaki yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, gün doğumuyla yumurtalarından çıkıyor.

Minik deniz kaplumbağaları, kumsala ilk adımlarını attıktan sonra denize ulaşmak için zorlu bir mücadele veriyor.

Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki süreci takip eden Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) görevlileri de yumurtasından çıkamayan ve kumsaldaki engellere takılan canlılara yardım ediyor.

- "Gün doğmadan önce kumsalı tarıyoruz"

Vakıfta görevli uzman biyolog Mehmet Tural, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında yavru kaplumbağaların Akdeniz'e ulaşmasına katkı sunduklarını belirtti.

Anaç kaplumbağaların yuvalarını 15 Mayıs-15 Temmuz arasında oluşturduğunu dile getiren Tural, sahadaki yuvaların büyük kısmının yeşil deniz kaplumbağalarına ait olduğunu, az sayıda da caretta caretta yumurtası bulunduğunu söyledi.

Tural, yumurtalardan çıkışların sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda hem anne kaplumbağaların yuva yapmak için tek tük geldiği hem de yavruların çıkışının yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Haziran ayı biraz yağmurlu geçtiği için ilk yuvalardan çıkış başarısında düşüş vardı ancak şu an ciddi bir çıkış başarısı var. Bu yıl da 400-410 arası yuvamız var ve iyi bir çıkış bekliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 2006 yılından bu yana yaklaşık 220 bin yavrunun Akdeniz'e ulaşmasını sağladık. Bu yıl bu sayıyı 240-250 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

Çevre kirliliğinin kaplumbağaların denize ulaşmalarını engellediğini vurgulayan Tural, "Gün doğmadan önce kumsalı tarıyoruz. Kuluçka sürecini bildiğimiz için hangi yuvadan yavru çıkacağını biliyoruz ve buralardan çıkan kaplumbağaların denize gidiş rotasını izliyoruz. Rota üzerinde kirliliğin getirdiği engeller var. Bu engellere, ağlara, poşetlere, kutulara takılan ve içlerine giren yavruları tespit ediyoruz. Canlıları oralardan alıp, akşam saatlerinde denize ulaşmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Adana Doğu Akdeniz Caretta Caretta deniz

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