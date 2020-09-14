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‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok

MUĞLA HABERLERİ  | 14.09.2020 22:21 | Son Güncelleme

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrolünde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.Aydın-Muğla karayolu Yatağan girişindeki kontrol noktasında KOM ekipleri tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrolünde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aydın-Muğla karayolu Yatağan girişindeki kontrol noktasında KOM ekipleri tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı. Diyarbakır plakalı araçta narkotik köpek ‘Kaptan’ın da yer aldığı aramada araç içinde U.B. isimli şahsın valizinde 110 gram esrar maddesi, E.A. isimli şahsın çantasında ise 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

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