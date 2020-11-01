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Kaptaşlı’lar ATM İstiyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

Zonguldak Ereğli ve Alaplı İlçe sınırlarında bulunan Kaptaş Köyün 100 yakın yerel esnaf olmasına rağmen hiçbir Banka ve ATM’nin bulunmaması burada yaşayan vatandaşları çileden çıkarıyor.Ereğli ve Alaplı sınırlarını içinde yer alan Kaptaş Köyünde her hafta Cumartesi kurulan halk pazarı ve 100’ü aşkın yerel esnafı bölgeye ATM kurulmasını istiyor.

Zonguldak Ereğli ve Alaplı İlçe sınırlarında bulunan Kaptaş Köyün 100 yakın yerel esnaf olmasına rağmen hiçbir Banka ve ATM’nin bulunmaması burada yaşayan vatandaşları çileden çıkarıyor.
Ereğli ve Alaplı sınırlarını içinde yer alan Kaptaş Köyünde her hafta Cumartesi kurulan halk pazarı ve 100’ü aşkın yerel esnafı bölgeye ATM kurulmasını istiyor. Haftalık en az 150 bin TL ticaret hacmi olan Kaptaş Köyü ve çevre köylerinde yaşayan köylüler ihtiyaç anında ATM’lerden para çekmek için sıkça Ereğli ve Alaplı merkeze geldiklerini söylediler. Vatandaşlar; özellikle emekli maaşı alan yaşlıların mağdur olduklarını dile getirdiler. İlçede yaşayan esnaf ve vatandaşlar için zor olduğunu kısa zamanda mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Recep Ocak, Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ve Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve gazeteciler bölgeye giderek sorunları yerinde inceledi.
Alaplı Ticaret Odası Başkanı Recep Ocak, Kaptaş’ın posta şubesi veya bir banka şubesi bulunmadığına ve Osmanlı döneminden bu yana çevresinde bulunan 25-30 civarındaki köyün buluşma noktası olduğuna işaret etti. Ocak yıllardır esnafın bu durumun sıkıntısını yaşadığını belirtti. Başkan Ocak, "Burada her hafta Cumartesi günü Pazar kuruluyor. Binlerce kişi burada alış- veriş yapıyor. 100’ü aşkın esnafımız var. Ticaretin kalbi yüzyıllardır burada atıyor. Esnafımız herhangi bir banka işlemi için dükkanını kapatıp 15 kilometre mesafedeki ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyor. Bu da zaman ve iş kaybına sebep oluyor. Yaşadığımız bu sıkıntıları iktidarına da, muhalefetine de anlattık. Her seçim dönemi burada yaptıkları esnaf ziyaretlerinde PTT, banka şubesi ya da ATM açılması için söz verdiler ama hep havamızı aldık. Bu bölgede yaşayan emeklilerimiz, esnafımız en küçük banka işlerinde Kdz. Ereğli ilçesine gitmek zorunda kalıyor. Basit banka işlerinde bile şubeye yada ATM’lerin olduğu bir bölgeye gitmek için kilometrelerce mesafeye ulaşmaya çalışıyorlar. Bu kadar ekonomik sirkülasyonun olduğu bu tarihi bölgemize ortak ATM kurulması amacıyla gerekli girişimleri bizlerde yapacağız. Bu konuda Esnaf Odamızın Başkanı ve diğer sivil toplum örgütleri ile sorunun takipçisi olacağız. Esnaflarımız ve Kaptaş’da yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kaptaş hep canlı kalsın istiyoruz. Bunun içinde banka ATM’si bir ihtiyaç esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalamayız. İnşallah en kısa zamanda bu konuda net sonuçlar alacağız. Böylelikle Kaptaş içinde bir banka ATM’si olacak. ATM sayesinde sanayi esnafımızda rahat bir nefes alacak" dedi.

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Bozkurt Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
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