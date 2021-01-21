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KAPTİD Başkanı Dinler, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Öz’ü ziyaret etti

21.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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KAPTİD Başkanı Dinler, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Öz’ü ziyaret etti

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Teyfik Öz’ü ziyaret etti.KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, MHP Ürgüp İlçe Teşkilatının yenilenmesinin ardından İlçe Başkanı Teyfik Öz’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Teyfik Öz’ü ziyaret etti.
KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, MHP Ürgüp İlçe Teşkilatının yenilenmesinin ardından İlçe Başkanı Teyfik Öz’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. KAPTİD Başkanı Dinler açıklamasında, “MHP Ürgüp İlçe Başkanı büyüğüm Teyfik Öz’ü MHP Ürgüp teşkilatının yenilenen makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Teyfik başkanıma ilgi ve alakası için çok teşekkür eder, kendisi be ekibine başarılarının devamını temenni ederim” dedi.
MHP Ürgüp İlçe Başkanı Teyfik Öz ise açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi Ürgüp İlçe Teşkilatımızın yenilenen yönetim makamına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan değerli kardeşim KAPTİD Başkanı, TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler’e nazik ziyaretleri ve hediyesi için teşekkür ederim” diye konuştu.

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