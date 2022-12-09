Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin sessizliğindeki gün batımı dron ile görüntülendi

Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki plajda, dağlardan gelip yer altından akan serin sular denizle buluşuyor. Plaja, kara yolundan 187 basamak inilerek ulaşılıyor.

Denizi ve kumsalıyla İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yılın üç mevsimi yüzmek ve güneşlenmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunan plaj, kışın da turkuaz rengini koruyor. Plaj, gün batımının sunduğu güzelliği izlemek isteyenlerin de rotasında yer alıyor.

Yol kenarına araçlarını park edip manzarayı seyreden sürücü ve yolcular, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kaputaş Plajı'nın turkuaz rengi ve gün batımı atmosferi, AA ekibince de dron ile görüntülendi.

