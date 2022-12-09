YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin sessizliğindeki gün batımı dron ile görüntülendi

Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin sessizliğindeki gün batımı dron ile görüntülendi

09.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da turkuaz rengi suyuyla üç mevsim yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin başlamasıyla sessizlik hakim olmaya başladı.

Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki plajda, dağlardan gelip yer altından akan serin sular denizle buluşuyor. Plaja, kara yolundan 187 basamak inilerek ulaşılıyor.

Denizi ve kumsalıyla İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yılın üç mevsimi yüzmek ve güneşlenmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunan plaj, kışın da turkuaz rengini koruyor. Plaj, gün batımının sunduğu güzelliği izlemek isteyenlerin de rotasında yer alıyor.

Yol kenarına araçlarını park edip manzarayı seyreden sürücü ve yolcular, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kaputaş Plajı'nın turkuaz rengi ve gün batımı atmosferi, AA ekibince de dron ile görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandıAlanya'da inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı
Safranbolu'da tarihi konakların kapı kilitleri son ustaya emanetSafranbolu'da tarihi konakların kapı kilitleri son ustaya emanet
Van Gölü’ndeki su çekilmesi sürüyorVan Gölü’ndeki su çekilmesi sürüyor
Anahtar Kelimeler:
antalya drone kaş gün batımı kaputaj plajı kış mevsimi

Antalya Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:51
Öğle
12:54
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.