YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kar altında erzak yardımı

Kar altında erzak yardımı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme Belediyesi, önceki gün yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışının hemen ardından harekete geçerek bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere zor durumda kalmasın diye erzak yardımı ulaştırdı.Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, önceki gün ilçenin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışının ardından bölgede ihtiyaç sahibi ailelerin zor durumda kalabileceğini düşünerek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.Başkan Kılıç’tan jet talimatFen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler rutin yol temizleme çalışmalarını sürdürürken, Başkan Kılıç’ın talimatıyla mahalle muhtarlarıyla irtibata geçen Kültür ve Sosyal Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı altındaki Ambartepe, Kesikkaya ve Örencik Mahallerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, hem sorunlarını dinledi, hem de erzak yardımında bulundu.“Her zaman vatandaşın yanındayız”Belediyelerin böyle zorlu zamanlarda vatandaşının yanında olması gerektiğini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fen işleri ekiplerimiz rutin yol açma çalışmalarına devam ederek, kapalı yol bırakmıyor.

Samsun’un Terme Belediyesi, önceki gün yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışının hemen ardından harekete geçerek bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere zor durumda kalmasın diye erzak yardımı ulaştırdı.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, önceki gün ilçenin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışının ardından bölgede ihtiyaç sahibi ailelerin zor durumda kalabileceğini düşünerek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Başkan Kılıç’tan jet talimat
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler rutin yol temizleme çalışmalarını sürdürürken, Başkan Kılıç’ın talimatıyla mahalle muhtarlarıyla irtibata geçen Kültür ve Sosyal Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı altındaki Ambartepe, Kesikkaya ve Örencik Mahallerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, hem sorunlarını dinledi, hem de erzak yardımında bulundu.

“Her zaman vatandaşın yanındayız”
Belediyelerin böyle zorlu zamanlarda vatandaşının yanında olması gerektiğini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fen işleri ekiplerimiz rutin yol açma çalışmalarına devam ederek, kapalı yol bırakmıyor. Biz de yüksek kesimlerde kar altında zor durumda vatandaşımız kalmasın diyerek, bölgede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak istedik. Kar altında ısınma sorunu ya da erzak sorunu yaşayanlar olabilir diye bölgeyi muhtarlarımız vasıtasıyla taradık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize erzak ulaştırdık. Bizim için her vatandaşımız çok değerli. Kimseyi zor durumda bırakmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin hem biz, hem başkan yardımcılarımız hem de ekiplerimiz sahada hizmet veriyoruz. Her zaman vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli ve sürdürülebilir içerikli projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna “Temiz Havuz Sertifikası” ÖdülüOMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna “Temiz Havuz Sertifikası” Ödülü
Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacakIşığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Samsun Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:51
İkindi
15:22
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Dilek Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Esra Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.