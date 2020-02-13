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Kar altında kurulan mangalda sucuk ve köfte keyfi

MARDİN HABERLERİ  | 13.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Mardin’de vatandaşlar, kar yağışı altında mangalda sucuk ve köfte yaptı.Mardin’de uzun bir aradan sonra yağan kar, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin’de vatandaşlar, kar yağışı altında mangalda sucuk ve köfte yaptı.
Mardin’de uzun bir aradan sonra yağan kar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Tarihi Mardin’de evlerin üzerinde oluşan kar kütleleri kartpostallık görüntü oluştu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı. Artuklu ilçesinde toplanan bir grup vatandaş ise kar yağışı altında mangalda sucuk ve köfte pişirdi.
Vatandaşlardan Selim Kılıç, 8 yıl aradan sonra ilk defa böyle kar yağdığını belirterek, kar yağışının keyfini personelle birlikte mangalda sucuklu ekmek ve köfte pişirerek çıkardıklarını söyledi. Keyifli bir zaman dilimi geçirdiklerini belirten Kılıç, “Çalışanlar da ilk defa böyle bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Sucuk ekmek yiyerek günün stresini atma imkanı buldular. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak için bu tür aktivitelere önem veriyorum. Günün stresinden bir nebze olsun uzaklaşan çalışanlarla sohbet etme imkanı bulduk. Kar üzerinde pişen sucuklar ve köfteler güzel bir öğle yemeği oldu. İnşallah sürekli böyle kar yağar bizde mangalda sucuklu ekmek yemeğe devam ederiz” dedi.

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