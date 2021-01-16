Kar altındaki Kocatepe’ye zorlu ulaşım

Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Kocatepe’yi ziyaret eden Büyükkalecik Belde Başkanı Abdullah Çelik ve gazeteciler, yoğun kara rağmen tepeye ulaşarak, 1926 yılında verilen mücadeleyi anlamaya çalıştı.

Afyonkarahisar’da belirli aralıklarla iki gündür devam eden kar yağışı kenttin yüksek kesimlerinden doyumsuz manzaralar oluşturdu. Afyonkarahisar’da kar yağışı belirli aralıkla iki gündür devam ediyor. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Kocatepe’de de kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Kocatepe’deki eşsiz manzarayı görmek isteyenler de bin 874 rakımlı tepeye ulaşmak için yollara düştü. Bazı vatandaşlar Kocatepe’ye çıkamadan yolda kalırken, bazıları da yolun yarısına kadar araç ile çıktıktan sonra yolun devamını yaya olarak sürdürdü. Yolun yarısı yaya olarak tamamlandı

Kocatepe 8 kilometre uzaklıkta olan Büyükkalecik Belde Başkanı Abdullah Çelik de, İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar Temsilcisi Gökten Ceylan ve Mevlüt Tınas ile Kocatepe’nin eşsiz manzarasını görmek ve şehitleri yad etmek için tepenin yolunu tuttu. Bağımsızlık meşalesinin yandığı tepenin yarısına kadar araçla çıkan Başkan Çelik ve gazeteciler daha sonra yolu yaya olarak sürdürdü.

Sise rağmen bölgeyi görüntülediler

Yaklaşık yarım saatlik kar üstünde süren yolculuğundan ardından Başkan Çelik, zorlu ama bir o kadar da güzel yolculuk yaptıklarını söyledi. Gazeteciler de, tepedeki yoğun sise rağmen görüntü alarak, o tarihi manzarayı ölümsüzleştirmek istedi. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu anlamamız için Kocatepe’yi görmemiz gerekiyor

Başkan Çelik burada yaptığı açıklamada, Kocatepe’nin önemine değinerek şöyle konuştu:

“26 Ağustos 1926 yılında kahraman ordumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu tepeden büyük taarruzu başlatmış ve düşmanı 9 Eylül’de İzmir’de denize dökerek Cumhuriyetin temelini atmışlardır. O anlamda bu tepe çok önemli bir nokta. Yüksek ve tüm çevreye hakim bir nokta. Bizler geçmişimizi hatırlayıp atalarımızın ne tür bir mücadele verdiklerini nasıl bu memleketi düşmandan kurtardığını anlayabilmemiz için bu bölgeyi mutlaka görmemiz gerekiyor.” Şehitlerimizi yad etmek için buradayız

Yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve sis altında kalan Kocatepe’yi şehitleri yad etmek için ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Çelik, Kocatepe’ye çıkarken zorlandıklarını ifade etti. Çelik: “Zorlu şartlar altında geldik ama geldiğimize de değdi. Gerçekten çok güzel bir yer. Kocatepe tarihimizi, kültürümüzü anlamamız ve tanımamız açısından önemli bir yer. Burası tarih ve doğa turizmi açısından gerçekten çok özel bir nokta. İnşallah ben tüm halkımızı ben burayı görmeye davet ediyorum. Çünkü bu memleketin hangi şartlarda kazanıldığını hangi şartlarda bu ülkenin kurulduğunu bundan sonraki dönemde milletimize vatanımıza, ülkemize daha sıkı sarılacak ortamların oluşmasını sağlama açısından da görülmesi gerek bir mekan olduğunu düşüyoruz” dedi.

Burada verilen mücadele içimizi ısıtıyor

Kar yağdığı dönemlerde ulaşımda bazı sıkıntıların yaşandığını ancak belirli bir noktaya kadar araçla geldikten sonra yaya olarak kolay bir şekilde zirveye ulaşılabileceğinin altını çizen Çelik, tüm vatandaşları bu mücadeleyi anlamak ve bir nebzede anlamak için Kocatepe’yi görmeye davet etti. Çelik sözlerimi şöyle sürdürdü:

“Soğu aldırmayın bağımsızlık ateşi içiniz ısıtır. Buralar görüldüğü zaman soğuk hissedilmez hale geliyor. Buralı görünce insan duygulanıyor. Bu bölgede bu mekanlardan atalarımız düşmana karşı yaptığı mücadeleyi burada hissetmek bizi gerçekten ısıtıyor.”

Öte yandan Başkan Çelik’e eşlik eden gazeteciler de tepeye ulaştıklarında yoğun sise rağmen bölgeden görüntü ve fotoğraf çekerek; Kocatepe’den ayrıldılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ PARTNER Zamanı donduran kadınlar TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!