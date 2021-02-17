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Kar, Amasyalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

17.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Kar, Amasyalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

Amasya’nın Suluova ilçesinde geçen Pazartesi günü yağan kar çiftçileri sevindirdi.Kar yağışının ürünlerin su ihtiyacını karşılaması açısından mühim olduğunu belirten Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, "Yağan kar çiftçimiz için insanlık için her şey için berekettir, huzurdur.

Amasya’nın Suluova ilçesinde geçen Pazartesi günü yağan kar çiftçileri sevindirdi.
Kar yağışının ürünlerin su ihtiyacını karşılaması açısından mühim olduğunu belirten Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, "Yağan kar çiftçimiz için insanlık için her şey için berekettir, huzurdur. Son zamanlarda kuraklık yaşanan Ülkemizde ve bölgemizde yoğun kar yağışı çiftçilerimize umut oldu. Çiftçilerimizin emekleri beyaz altınla buluştu, binlerce dönüm ürünümüz beyaz örtüyle kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15-25 santim, köylerde ise 50-60 santime kadar ölçüldü. Ağır girdi maliyeti altında ezilen çiftçilerimiz bir yandan yağış yetersizliğinden dolayı önünü göremiyordu. Kuraklıkla başladığımız sezonki gerçekten çok büyük bir kuraklık yaşıyorduk ve adeta çiftçilerimizin uykuları kaçıyordu. Ne ekeceğini bilemez durama geldi ve planlarını değiştirdi. Çok şükür Rabb’im bolluk ve bereketini verdi. Kar suları toprak neminin artmasına ve yeraltı sularının zenginleşmesine yol açar. Eriyen ve toprakla buluşan kar suları topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır. Kar toprak verimliliğine de katkı sağlamaktadır, bunun yanında bitkilerin üzerini örterek, koruyucu bir tabaka oluşturur. Dolayısıyla çiftçilerimiz kar yağışıyla birlikte rahat bir nefes aldı, kar tarlalarımıza bereket getirdi. İnşallah bu yağan karların ve yağışların devamı gelir, çiftçilerimizin bol ürün almalarına, yer altı sularımızın ve barajlarımızın dolmasına vesile olur" dedi.

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