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Kar geri geldi, hayat felç oldu

13.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz etkilerken, merada otlatılan hayvanlar tekrar ahırlara alındı.

Muş’ta Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı 30 santimetreye ulaşırken, kapanan 30 köy yolu ise özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Bahar mevsiminin yaşandığı Muş’ta kar yağışı ve fırtına etkili olurken, yüksek kesimler yeniden beyaza örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu köylerden biri olan Yukarı Yongalı köyünde vatandaşlar tekrar küreklerle kar temizlemeye başladı. Bahar havasının yaşanması ile meralarda hayvan otlatan çobanlar ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ahırlara geri getirmek zorunda kaldı. Okulun bahçesinde kar topu oynayan çocuklar ise yine karın keyfini çıkardı.

Damlarda biriken karları kürekle temizleyen vatandaşlardan Eşref Omur, birkaç yılda bir Nisan ayında kar yağdığını ifade ederek, "Gördüğünüz gibi Nisan ayında kar yağıyor. Birkaç yılda bir Nisan ayında kar yağıyor. Bahar geldi diye hayvanlarımızı meralara çıkardık. Meralarda otlattık, tekrar kar yağınca hayvanlarımızı ahırlara geri getirdik, ot ve saman veriyoruz. Kar biriken damları küreklerle temizliyoruz ki ahırdaki hayvanlara sızan su zarar vermesin" dedi.
Hayvanlarını merada otlatırken kar yağışına yakalanan besici Taha Yöndem, kar yağması ile tekrar hayvanlarını ahırlara aldığını ifade ederek, "Bahar gelmişti, her taraf yemyeşildi. Hayvanlarımı 20 gündür merada otlatıyordum. Maalesef bugün kara yakalandık. Kar üzerinde hayvanlarımızı besleyerek tekrar ot saman vermeye başladık" diye konuştu.

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