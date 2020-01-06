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  4. Kar hayatı olumsuz etkiliyor

Kar hayatı olumsuz etkiliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 15 köy ve 15 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 12 köy ve 19 mezra, Kahta ilçesinde 2 köy ve 6 mezra, Sincik ilçesinde 12 köy ve 29 mezra, Gerger ilçesinde 7 köy 14 mezra olmak üzere toplam 48 köy ve 82 mezraya ulaşım sağlanamıyor.Kar kalınlığının yer yer 70 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 15 köy ve 15 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 12 köy ve 19 mezra, Kahta ilçesinde 2 köy ve 6 mezra, Sincik ilçesinde 12 köy ve 29 mezra, Gerger ilçesinde 7 köy 14 mezra olmak üzere toplam 48 köy ve 82 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığının yer yer 70 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:37
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
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