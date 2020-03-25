Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Şemdinli'de ekiplerin zorlu mesaisi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede ulaşımın sağlanması için zorlu bir çalışma yapıyor.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan ilçenin tekeli köyüne bağlı Fidantepe bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

Yüksek rakımlı dağlık alanda yol açmak için 2 iş makinesiyle 15 gün önce başlatılan çalışmalarda ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

