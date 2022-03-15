YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor

Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor

15.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da yerli ve yabancı kayakseverleri cezbediyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmasının yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Pistlerde kurulan aydınlatma sistemiyle gece kayağının da yapılabildiği Palandöken, değişen uzunluk ve zorluk derecesindeki 56 pistinde misafirlerini ağırlıyor.

Kentte etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martın ortalarına gelinmesine rağmen kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Haktan Budak, AA muhabirine, Palandöken'de snowboard yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

İlkbaharda kayak yapma şansı bulduklarını belirten Budak, "Özellikle şu an mart ayının ortasındayız. Bu aylarda birçok şehirde güneş ve sıcak varken biz burada hala kayak ve snowboard yapabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Buraya ilgi halen devam ediyor. Aynı zamanda burada her ay festivaller de oluyor. Türkiye ve dünyadaki çoğu kişi burayı biliyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Mina Kılınç da mart ayı olmasına rağmen Palandöken'in kar kalitesinin çok iyi olduğunu ve kayak yaparak güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Kırklareli'nde yolcusunu öldürmekten gözaltına alınan taksici adli kontrol ile serbestKırklareli'nde yolcusunu öldürmekten gözaltına alınan taksici adli kontrol ile serbest
Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendiSuriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:29
İkindi
15:50
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Mart Çarşamba

Derman Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Fatih Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Sahte her zaman daha iyi” dedi! Tamamen değişti

“Sahte her zaman daha iyi” dedi! Tamamen değişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.