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Kar kaplanlarının kış mesaisi başladı

01.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kar kaplanlarının kış mesaisi başladı

Kentte özellikle yüksek kesimlerde yer alan dağ köyleri, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkileniyor. Gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolundaki 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bölgede çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yolları güçlükle açabildi.

“NEFESİN OLDUĞU HER YERDE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan operatör Mithat Yakışan, 2022-2023 karla mücadele sezonuna 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde başladıklarını söyledi. 10 köy ve 21 mezra yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını anlatan Yakışan, “Sabah erken saatte ekiplerle kar mücadelesine başladık. Fırtına ve tipi nedeniyle çalışmamız çok zor oluyor. Tipi ve fırtınadan ötürü bazı yerlerde kar kalınlığı çok yüksek oluyor. Ondan dolayı epey zorlanıyoruz ama mücadele ederek mecburen yolları açıyoruz. Muş İl Özel İdaresi olarak karla mücadelemiz devam etmektedir. Nefesin olduğu her yerde gece gündüz demeden mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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