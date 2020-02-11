YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Kar Karadeniz'de yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar Karadeniz'de yaşamı olumsuz etkiliyor

TRABZON HABERLERİ  | 11.02.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kar Karadeniz'de yaşamı olumsuz etkiliyor

Karadeniz Bölgesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı dolayısıyla 6 ilde 320 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, hafta sonu yağan karın ardından Akçaabat'ta 2, Araklı'da 2, Düzköy'de 2, Çarşıbaşı'nda 4, Hayrat 3, Çaykara 5, Vakfıkebir 9, Beşikdüzü 3 ve Şalpazarı'nda 5 olmak üzere toplam 35 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

- Rize

Rize İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçeler dahil toplam 60 köy ile Çamlıhemşin ilçesinde bazı mahallelere ulaşılamıyor.

Ekipler, kapalı köy ve mahalle yollarının açılması için çalışmalara devam ediyor.

Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma meydana gelen kentte, merkeze bağlı ara sokaklarda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Belediye ekipleri, vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve çalışmaları engellememek için yol kenarlarına araç parkı etmemeleri konusunda uyardı.

Belediye ekipleri 35 iş makinesiyle kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçe merkezinde ise hava sıcaklığının düşmesi sonucu yer yer bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Araç sürücüleri buzla kaplanan araçlarını temizlemek için büyük uğraş verdi.

Yetkililer, gün içerisinde hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşabilecek çığ ve buz kopmalarına karşı vatandaşları uyardı.

Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyor.

- Artvin

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre merkezde 4, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 17, Borçka'da 2, Şavşat'ta 7, Hopa'da 12 olmak üzere 47 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalarına sürdürürken Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu Sahara geçidinde trafiğin aksamaması için tuzlama yapıyor.

Artvin şehir merkezinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi üzerine açıktaki su boruları ve su saatlerinde donma oluştu.

Belediye yaptığı anonslarla donmalara bağlı yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi için açıktaki su boruları ve saatlerinin muhafaza edilmesi uyarısında bulundu.

Öte yandan, kentin önemli kız turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Tesisleri'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

- Giresun

Giresun merkezde 7, Alucra'da 1, Bulancak'ta 6, Çanakçı'da 7, Dereli'de 14, Doğankent'te 2, Espiye'de 14, Eynesil'de 8, Görele'de 40, Keşap'ta 20, Piraziz'de 1, Tirebolu'da 29, Yağlıdere'de 5 olmak üzere 154 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 3, Kürtün'de 9 ve Torul'da 9 olmak üzere toplam 21 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Bayburt

İl Özel İdaresi yetkilileri, Aydıntepe ilçesine bağlı 3 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğunu, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı KÖY Mahalle Trabzon Ulaşım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Trabzon Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:40
İkindi
15:29
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Trabzon Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Çağlayan Eczanesi
Ortahisar
Çatak Eczanesi
Ortahisar
Ocaklı Eczanesi
Ortahisar
Yağız Eczanesi
Ortahisar
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Öznur Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürdü

Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürdü

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.