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Kar küreme ekmek kapıları oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri dar gelirli vatandaşların ekmek kapısı oldu.Hakkari’de şubat ayının ikinci haftasından itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri dar gelirli vatandaşların ekmek kapısı oldu.
Hakkari’de şubat ayının ikinci haftasından itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemekte büyük zorluk yaşıyor. Kent merkezinde araçlar adeta kara gömülürken, çatılardan biriken kar kültleri de işsizler için ekmek kapısı oluyor. Yazın işportacılık yapan kışın da işsiz kalan Mahmut Kaval isimli vatandaş, kardeşiyle birlikte çatılarda biriken karları temizleyerek evine ekmek götürdüklerini söyledi. Bir çatıyı 250 ila 300 TL karşılığında temizlediğini anlatan Kaval, “Kışın geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bu sene 1,5-2 metre kar var. Biz kar içinde kaldık. İşimiz hem tehlikeli hem de zordur” diye konuştu.
Hakkarili esnaf Burhan Çitçi de, bu sene Hakkari’ye çok kar yağdığını belirterek, “Şu anda caddelerde araçlar tek şerit şeklinde gidip geliyor. Bu sene Hakkari’de zorlu bir kar mücadelemiz var. Bazı çatılarda 1-1,5 metrelik kar birikmiş durumda. Hala temizlenmemiş çatılar var. Biz buradayız, Hakkari halkının hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar ise kızak ve poşetlerin üzerinde kayarak karın tadını çıkarttılar.

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