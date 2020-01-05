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  4. Kar mücadelesinde çalışanlara Başkan Çınar’dan baklava ikramı

Kar mücadelesinde çalışanlara Başkan Çınar’dan baklava ikramı

MALATYA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların mağdur olmaması için çalışan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, baklava ikram etti.Yeşilyurt’ta ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde çalışma alanlarını genişletti.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların mağdur olmaması için çalışan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, baklava ikram etti.
Yeşilyurt’ta ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde çalışma alanlarını genişletti. Buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda temizleme çalışmalarının gece ve gündüz devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Her mevsimi ayrı güzel olan Yeşilyurtumuzda hemşehrilerimizin kış günlerinde de huzurlu ve rahat şekilde yaşaması için meteoroloji verilerini takip ederek gerekli önlemleri aldık. Karla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için öncelikle başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle yaptığımız koordinasyon toplantımızda karla mücadele ekiplerini belirleyerek görevleri tevdi ettik. Malatya’da öncelikle yüksek kesimlere yağmaya başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz geçen hafta içerisinde kırsal bölgelerimiz ve yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarını gerçekleştirdi. Cumartesi gecesi kent merkezinde yoğun bir şekilde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz, ana arterler, cadde ve sokaklarda kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre ve Temizlik Müdürlüğü personellerimiz ve araç parkurumuzdaki iş makinelerimiz ve greyderler ile halkımızın hizmetindeyiz. Bizim ‘süper kahramanlar’ olarak isimlendirdiğimiz ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveri ve gayretle halkımızın refahı ve huzur için çalışıyorlar “ifadelerini kullandı.
Amaçlarının ilçede kış mevsimi süresince toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak, yoğun kar yağışına karşı alınacak önlemleri belirlemek, kar yağışı sonrası oluşacak buz gibi etkileri en kısa sürede gidermeyi sağlamak olduğuna dikkat çeken Çınar, “Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek ve onların günlük yaşantısına aksaklıklar vermemek için çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Araç kullanan vatandaşlarımızdan ricamız kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle fren ve durma mesafesi arttığı için şehirlerarası yollarda geçerli olan kış lastiği uygulamasını şehir içerisinde de uygulamalarıdır. İlçemizde yaşanan don ve buzlanmaya karşı sürücülerimizin de dikkatli olmalarını, zorunlu olmadığı sürece trafiğe çıkmamalarını, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını önemli tavsiye ediyorum. Ulaşımın daha sağlıklı yapılması, kendi can ve mal güvenliğimiz için vatandaşlarımızdan araçlarına kış lastiklerini taktırmalarını ve trafiğe kış lastikleriyle çıkmalarını rica ediyoruz. Bizlerde sahada görevlerini büyük bir başarıyla sürdüren ‘Süper Kahramanlar’ ekibimizi ziyaret ederek onlara başarılar dileyip, tatlı ikram ettik. Yeşilyurt’umuzun temizliği, huzuru ve sağlıklı yaşam şartları için tüm gücüyle çalışan ekiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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