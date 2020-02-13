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Kar nedeni ile kapanan yollar körüklü makinelerle açılıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

Bağlar Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kırsal yerleşim yerlerinde ulaşıma kapanma aşamasına gelen yolları ulaşıma açmak ve temizlemek için tedbirler almaya devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kırsal yerleşim yerlerinde ulaşıma kapanma aşamasına gelen yolları ulaşıma açmak ve temizlemek için tedbirler almaya devam ediyor. Körüklü araçlar çalışmalarda ön plana çıkarılarak yollar ulaşıma açılıyor.
Kar kalınlığının artmasından sonra körüklü araçlar devreye sokuldu. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren alana inen Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun yönettiği ve yakından takip ettiği çalışmalarla ulaşıma kapanan yollar, körüklü araçlarla temizlenerek vatandaşların hizmetine açılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlere bağlı araçlar kar temizliği için seferber edildi. Başkan Beyoğlu, bütün cadde, sokak ve yerleşim yerlerinde sorun kalmayana kadar bu tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

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