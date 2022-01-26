Kar nedeniyle çöken çatının altında kalan baba ve kızı yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısının çökmesi sonucu baba ve kızı göçük altında kalarak yaralandı.

Çakırhöyük beldesinde Ramazan Çolak'a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.

Çolak ailesinin yakınları, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle baba Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak'ı enkaz altından çıkardı.

Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysel Gizem Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Göçük altında kalan 60 küçükbaş hayvanın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.



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