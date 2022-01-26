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Kar nedeniyle çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı

26.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar nedeniyle çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı

GAZİANTEP (AA) - Etkili olan kar nedeniyle çatısında çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı.

18 Ocak Salı gününden itibaren yoğun kar alan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, kentte bazı çatıların çökmesine neden oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Otogar Müdürlüğü ekiplerinin çatı kısmında yapılan incelemede çökme riski bulunduğu tespit edildi.

Otogar içerisinde yoğunluğa neden olunmaması için ekipler, otogarın çatı kısmının altında bulunan yolcuları peronlara yönlendirdi.

Otogar içerisinde işlem yapmak zorunda kalan vatandaşlar ise kontrollü şekilde gişelere yönlendirildi.

- "Teknik incelemeler sürüyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da çatıdaki kar yükünün kontrol edilebilmesi için terminal merkezindeki gişe salonunda şeritle ayrılan alanlara girişe izin verilemediği, diğer bölgelerde ise işleyiş olağan seyrinde sürdüğü bildirildi.

Biletlerini alan vatandaşların beklemelerine izin verilmeden peronlara yönlendirildiği, bina içindeki yığılmaların çevre alanlara yayıldığı aktarılan açıklamada, "Seferlerde bir aksama yaşanmazken, terminale otobüs giriş ve çıkışları ise olağan seyrinde sürüyor. Bilet satışları ise online veya bilet gişelerinde gişe sorumlularının yardımıyla biletlemeye uygun alanlarda yapılıyor. GBB Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde sağlanan tedbirler, kar yağışının durumuna göre kontrollü olarak sürdürülecek. Çatıdaki kar yükünün boşaltılması ve alınabilecek önlemlerle ilgili zabıta ekipleri teknik incelemelerini sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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